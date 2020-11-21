شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف ينتقل برفقة لجنة مختصة لمعاينة انهيار جزئي بعقار في عزبة بلبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف لتفقد واقعة انهيار سقف باحد المنازل بعزبة بلبل (مكون من دور أرضي وثلاثة علوي)، والذي أسفر عن وفاة اثنين وإصابة رب الأسرة، حيث رافقت المحافظ لجنة مكونة من إدارة الأزمات بالمحافظة ولجنة المنشأت الأيلة للسقوط والوحدة المحلية، وتمت معاينة الوضع على الطبيعة بالعقار الذي تعرض للإنهيار الجزئي، والعقارات المجاورة له

وقامت اللجنة باتخاذ الاجراءات الاحترازية المتبعة، حيث تم إخلاء سكان العقار وسكان العقارات المجاورة بشكل مؤقت، وفصل المرافق حتى الانتهاء من المعاينات الهندسية، وتبين من خلال المعاينة أن العقار قد تعرض لانهيار سقفي الطابقين الرابع والثالث ( أسقف خشبية ) بسبب قيام أهالي العقار بأعمال بتلك الأدوار دون تصريح وإشراف فني، وأكدت اللجنة أن حالة العقار جيدة ولا تستدعي الإزالة، وسيتم ترميم الدورين الرابع والثالث، وتمت إزالة بعض الحوائط التي كانت تمثل خطورة

وأقرت لجنة المنشآت الأيلة للسقوط بامكانية عودة سكان العقارات المجاورة لمنازلهم، وإمكانية عودة أهالي العقار «محل الواقعة»،وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميمات اللازمة التي ستقوم بها الوحدة المحلية تنفيذا لتوجيهات المحافظ

ووجه المحافظ مسؤولي الوحدة المحلية بالمتابعة المستمرة للوضع، وسرعة تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية، وموجها التضامن بدراسة الحالة الاجتماعية لأسرة العقار، وسرعة اتخاذ اللازم والإجراءات المتبعة في مثل تلك المواقف، حيث أفادت وكيلة الوزارة انه بالفعل تم تسكين باقي الأسرة في مركز الاستضافة التابع للتضامن، وجاري صرف التعويضات المقررة قانونا حيال المتوفين والمصاب، وسيتم دراسة حالتهم المعيشية واتخاذ اللازم

هذا وقد تم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المتوفين، حيث وجه المحافظ بتذليل إجراءات تصريح الدفن لهما، مع توفير كافة أوجه الرعاية للمصاب الذي تم نقلة للمستشفى التخصصى، وتم تشخيص حالته باشتباه تجمع دموي في البطن والصدر وأجريت له أشعة سونار على البطن وأشعة عادية على الصدر، ويتلقى العلاج والرعاية بالمستشفى

رافق المحافظ خلال زيارته لمكان الحادث: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء شريف عبدالستار مساعد مدير الأمن، واللواء وليد البيلي رئيس المدينة، الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة والأستاذ علاء عيد مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة والمحاسب عبدالحي سيد نائب رئيس المدينة

،لقيت شقيقتان مصرعهما واصيب اخر من افرادعائلتهم في انهيار منزل بعزبة بلبل في مدينة بنى سويف انتقلت سيارات الحمايه المدنيه إلى موقع

الحادث الاسعاف لنقل جثته الشقيقتان والمصابين للمستشفى التخصصى العام سابقا كما انتقل اللواء وليد البيلى رئيس مدينة بنى سويف ونواب المحافظ للمنزل المنهار

تلقى اللواء محمد مراد مساعد الوزيرمديرامن بنى سويف اخطارا من شرطة النجده يفيد بانهيار منزل على سكانه اثناء تواجدهم بداخله وتبين مصرع كل من فرحه صبرى ابراهيم وشقيقتها حبيبه اثرسقوط سقف خشب الدور الرابع عليهم كمااصيب اخر من افراد العائله كما تبين من المعاينه المبدئيه انهيار المنزل بسبب قيام اصحابه بوضع أسقف خشبيه للدورالرابع فسقطت على الدور الثالث اثناء تواجد سكانه تحرر محضر بالواقعه وتولت النيابه التحقيق