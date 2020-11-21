شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مواعيد غلق المحال والمطاعم والورش والمولات صيفًا وشتاءًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت وزارة التنمية المحلية مواعيدًا ثابتة لغلق المحلات والمولات والمطاعم والورش والمقاهى والكافيهات ومحلات الأعمال الحرفية، ويبدأ تطبيقها وفق قرار اللواء محمود شعراوى، وزي رالتنمية المحلية، إعتبارًا من يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 المقبل.

وقال وزير التنمية المحلية إن الأجهزة التنفيذية والمحلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ستقوم بتطبيق المواعيد الجديدة بهدف تحقيق الانضباط فى الشارع والقضاء على العشوائيات والحفاظ على الصحة العامة وعدم ازعاج المواطنين وتخفيض حدة الضوضاء، خصوصًا فى ظل الإجراءات التى تتخدها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وتنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء.

جدول مواعيد غلق المحلات والمولات والمطاعم والكافيها والورش صيفًا وشتاءًا:

البيان صيفًا شتاءًا ملاحظات فتح غلق فتح غلق المحلات التجارية والمولات 7ص 11م 7ص 10م مواعيد الغلق الخميس والجمعة والأجازات والأعياد الرسمية 12 ليلاً صيفًا و11 مساءًا شتاءًا المطاعم والكافيهات والبازارات فى المولات وخارجها 5ص 1ص 5ص 12م مواعيد الغلق الخميس والجمعة والأجازات والأعياد الرسمية 1 صباحًا شتاءًا خدمة تيك أواى وتوصيل الطلبات للمنازل تعمل على مدار 24 ساعة صيفًا وشتاءًا الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية 8ص 7م 8ص 6م يستثنى الورش على الطريق والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين محال السوبر ماركت والبقالة والمخابز والأفران والصيدليات مستثناة من قرارات المواعيد

وحدد وزير التنمية المحلية موعد بدء التوقيت الصيفى لهذا القرار ليبدأ اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر ابريل من كل عام حتى يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر ليبدأ بعدها تنفيذ التوقيت الشتوى.