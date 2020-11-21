شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف عن 5 طرق للوقاية من عدوى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 طرق للوقاية من عدوى فيروس كورونا، وأبرزها غسيل اليد بالماء والصابون وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعى.

وشملت طرق الوقاية الحفاظ غلي تهوية المنزل ونظافتة بالاضافة للحصول علي اللقاح الخاص بالمرض .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف