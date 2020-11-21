شكرا لقرائتكم خبر عن الإثنين.. حلقات نقاشية بأكاديمية الشباب المصرية للعلوم عن "البحث العلمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عددًا من الورش خلال النصف الأخير من شهر نوفمبر الجارى، وشهر ديسمبر المقبل، تتضمن فاعليات جديدة. وأعلنت أكاديمية الشباب المصرية للعلوم التابعة لأكاديمية البحث العلمى، تنظيم حلقات نقاشية يوم الإثنين الموافق 23 نوفمبر الجارى فى الساعة 11 صباحًا، على منصة Zoom برعاية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وجامعة النيل الأهلية ومركز دعم الابتكار التكنولوجى، والأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية، لاستعراض نبذة عن أكاديمية الشباب العلوم ودورها فى مجتمع البحث العلمى في مصر، والمجتمع المدنى ودور مكتب التايكو فى جامعة النيل .

كما تتضمن الحلقة النقاشية، مقدمة عامة عن الملكية الفكرية من بداية الفكرة والبحث وصولًا إلى منتج السوق، بجانب تناول الحديث عن كل ما يخص كيفية الاستفادة من معلومات البراءات، وما هى مكاتب TISC فى الجامعات وما تقدمه من خدمات، والتطرق للتعريف بالأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية وخدماتها، وما تقدمه لمجتمع البحث العلمى وللأفراد، وبعدها يأتي دور الحديث عن أوجه حماية البرمجيات، وكذلك كيفية تحويل الملكية الفكرية لشركات ناشئة.

وسيدير الجلسة الدكتور أيرين سامى، عضو أكاديمية الشباب EYAS ومدرس بقسم الهندسة الصناعي، ورحاب المغربى، رئيس مشارك بأكاديمية الشباب المصرية للعلوم EYAS، والمهندس أحمد محمود، مدير مكتب نقل التكنولوجيا بجامعة النيل، والدكتورة ياسمين عبد المنعم، المشرف على مكاتب TISCوالدكتورة فاطمة سمير ، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للملكية الفكريةNIPA .