"كورونا" في 24 ساعة| قفزة جديدة للإصابات في مصر.. والحكومة تحسم الجدل بشأن إغلاق الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 363 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 13 حالة جديدة.

وأعلن النادي الأهلي إصابة صالح جمعة صانع ألعاب الفريق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال الأهلي في بيان رسمي إن المسحة الطبية التي خضع لها صالح جمعة جاءت ‏إيجابية، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.‏

وأوصت منظمة الصحة العالمية بعدم استخدام عقار ريمديسيفير في علاج مرضى فيروس كورونا بالمستشفيات، مؤكدة على أن التجارب السريرية أخفقت في إثبات فعالية هذا الدواء.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

قفزة جديدة.. الصحة تعلن "بيان كورونا" ليوم الجمعة

"العمل مستمر".. وزير التعليم يكشف حقيقة إصابته بفيروس "كورونا"

الحكومة تحسم الجدل بشأن إغلاق الأندية ومراكز اللياقة البدنية تحسبًا للموجة الثانية من "كورونا"

فيروس كورونا: ما هي أعراض الإصابة به وكيف تقي نفسك منه؟

سقوط عصابة لتزوير تحاليل كورونا بمصر القديمة

رسميًا.. الأهلي يعلن إصابة صالح جمعة بفيروس "كورونا"

"عناية مركزة وطبيب طيران" .. تعرف على تجهيزات الطائرة المغادر على متنها صلاح والنني

أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. لمس الأسطح وإغفال نظافة اليدين

الحكومة توضح حقيقة رفع أسعار السلع الأساسية تحسبًا لموجة كورونا الثانية

لحقته بعد 30 دقيقة.. وفاة مدير مدرسة وزوجته بكورونا في كفر الشيخ

كورونا.. من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات عصبية؟

الاتحاد الأوروبي: توقيع عقد مع فايزر وبيونتيك بشأن لقاح كورونا

"الصحة العالمية" توصي بعدم استخدام عقار ريمديسيفير لعلاج مصابين كورونا

فرنسا: 386 حالة وفاة ونحو 23 ألف إصابة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

البرازيل تتخطى 6 ملايين إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"

وزير: المكسيك تواجه تحديات في توزيع جرعات لقاح مضادة لفيروس كورونا

إيطاليا تسجل نحو 700 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة

أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا الجديدة بنسبة 6ر1 %

رئيس الوزراء الكندي يحذر المواطنين من خروج الوضع الوبائي في بلاده عن السيطرة