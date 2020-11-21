​​​"الزراعة" تطلق حملة لتنظيم مراكز تجميع الألبان في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن حصر الثروة الحيوانية يناير 2020 تبين وجود 826 مركزًا لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية في 14 محافظة، مشيرًا إلى أن المراكز هي المنافذ التسويقية لصغار مربي ومنتجي ماشية الألبان، حيث يمتلكون أكثر من 60% إلى 80% من جملة إنتاج مصر من الألبان؛ ما دفع وزارة الزراعة بالاهتمام بـ المنافذ التسويقية والذي يعود بالفائدة علي المنتج وعلى الدولة بوجه عام.

وأضاف سليمان، في تصريح خاص لمصراوي، أن وزارة الزراعة أصدرت القرار الوزاري رقم 94 لسنة 2020 في فبراير الماضي، لتنظيم تراخيص مراكز تجميع الألبان طبقًا لقواعد واشتراطات صحة سلامة الغذاء، لافتًا إلى أن تلك المراكز كانت تعمل في معزل عن الوزارة.

وأوضح رئيس قطاع الثروة الحيوانية، أن مصر لديها الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي من الألبان "الطازج" ونصدر ما يزيد عن احتياجتنا، مؤكدًا أن بعد إصدار القرار تم تنسيق تام بين السيد القصير وزير الزراعة ومحافظ البنك المركزي؛ لإدراج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5%، على أن يتم استثناء أصحاب مراكز تجميع مراكز تجميع الألبان من الشرط القانوني للتمويل والإقراض لتسهيل إنشاء مراكز جديدة أو إعادة تأهيل المراكز السابقة.

وتابع: "القيادة السياسية تولي تلك المراكز اهتمامًا كبيرًا تحت شعار إطلاق المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان"، لافتًا إللا الاهتمام بعملية حفظ الألبان في وسائل آمنة في أقل من ساعتين في درجة حرارة أقل من 4%.

وأشار سليمان، إلي أن وزارة الزراعة تنشئ لجان فنية التابعة لمديريات الطب البيطري لوضع دراسة كاملة لأى مركز، مضيفًا: "أنها المرة الأولى التي تنشأ فيه 10 مراكز في8 محافظات في محافظات سوهاج – أسيوط – المنيا - جنوب سيناء - لغربية –البحيرة ومركزين في كفرالشيخ – الفيوم".

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