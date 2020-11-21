اليوم.. مصر للطيران تسيّر 54 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد

تسيّر شركة مصر للطيران اليوم السبت، رحلاتها إلى 54 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 6 آلاف راكب، بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (بغداد، أكرا، تونس، أبوجا، لندن، باريس، موسكو، بروكسل، جنيف، أمستردام، كوبنهاجن، ميونخ، نيويورك، برلين، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، البحرين، الخرطوم، المدينة المنورة، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، أبوظبي، أربيل، لاجوس، ورحلتين جويتين إلي كل من الرياض، بيروت، الدمام، إسطنبول، دبي)، و3 رحلات جوية إلى (جدة)، و11 رحلة داخلية بمعدل 4 رحلات جوية إلى (شرم الشيخ) و3 رحلات جوية إلى كل من (الغردقة والأقصر) ورحلة واحدة إلى (أسوان)، و3 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 6 آلاف راكب.