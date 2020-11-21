شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل الدارسة في 3 مراكز بمحافظة البحيرة بسبب سوء حالة الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن تعطيل الدارسة في 3 مراكز إدارية في محافظة البحيرة يوم السبت 21 نوفمبر 2020 في جميع المدارس الحكومية والخاصة، وكذلك في المعاهد الأزهرية، بالنسبة للطلاب والمدرسين، وذلك في مراكز إدكو ورشيد وكفر الدوار.

واستثنى محافظ البحيرة من القرار قيادات المدارس والإدارات التعليمية وأطقم العمل اللازمة للقيام بتجهيز المدارس ونزح مياه الأمطار منها وتجهيز المدارس لاستقبال الأمطار.

وشهدت المراكز الشمالية الثلاثة في المحافظة وهى كفر الدوار ورشيد وإدكو سقوط أمطار غزيرة أدت إلى تراكم مياه الأمطار في الشوارع والمدارس.

وقامت الوحدتين المحليتين لمركزى إدكو ورشيد بالتعاون مع قوات الدفاع المدنى لنزح مياه الأمطار من الطريق الدولى الساحلى في نطاق المركزين.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، خلال اجتماع غرفة العمليات لمتابعة الأحوال الجوية في المراكز التي سقطت فيها أمطار بانتشار المعدات والأطقم المواجهة في تلك المناطق تدخلها بشكل سريع للحد من آثار سقوط الامطار ورفع كافة التراكمات من شوارع وميادين المدن والقرى.

وأشار إلى استمرار الاستنفار التام وتمركز جميع المعدات في كافة قطاعات المحافظة حتى يتم إزالة كافة تراكمات مياه الأمطار، والاستجابة وتوجيه فرق الطوارئ لحل شكاوى المواطنين، واستمرار التأهب في جميع المرافق الصحية في الإسعاف والمستشفيات وكذلك التواجد الأمنى والمرورى في الشوارع.

نزح مياه الأمطار بالمراكز الساحلية فى محافظة البحيرة

نزح مياه الأمطار بالمراكز الساحلية فى محافظة البحيرة

نزح مياه الأمطار بالمراكز الساحلية فى محافظة البحيرة

نزح مياه الأمطار بالمراكز الساحلية فى محافظة البحيرة