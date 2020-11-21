ضبط 400 طربة حشيش فى محافظة البحيرة.. تعرَّف على قيمة المخدرات المضبوطة

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 400 طربة حشيش فى محافظة البحيرة.. تعرَّف على قيمة المخدرات المضبوطة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام ضباط قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة الذى يتبع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط شخصين وبحوزتها 400 طربة حشيش قبل توزيعهم فى الأسواق بمركز ومدينة رشيد فى محافظة البحيرة.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن البحيرة، واستهداف عنصرين إجراميين بعد ورود معلومات بقيامهما بالإتجار فى المخدرات وترويجها فى محافظة البحيرة.
وقام كمين مشترك من القطاعات والإدارات المختلفة بضبط المتهمين أثناء استقلالهما سيارة فى نطاق مركز شرطة رشيد الذى يتبع محافظة البحيرة، وبحوزتهما عدد 400 طربة من مخدر الحشيش تزن 40 كيلو جرامًا، ومبلغ مالى.
اعترف المتهمان بحيازتهما للمخدرات المضبوطة بقصد الإتجار، وتم تقدير قيمة هذه المخدرات بنحو 2 مليون و800 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وتحرير محضرًا بالواقعة.
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