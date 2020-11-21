شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة العلاوات الخمس.. 1000 متضامن وهجوم على «التضامن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جلسة مثيرة شهدتها المحكمة الادارية العليا أثناء نظرها دعوى تفسير حكم الخمس علاوات الخاص بأصحاب المعاشات، فما بين مذكرات ومستندات ودفاع وطلبات جديدة استمرت جلسة المحكمة قرابة ساعتين انتهت بقرار بإحالة الدعوي إلى هيئة مفوضي الدولة لإيداع تقرير بالرأي القانوني فيها.

دعوي التفسير التي أقامها عبدالغفار مغاوري المحامي وطلب فيها تفسير الحكم السابق صدوره بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات تفسيرا قانونيا دقيقا وتحديد المستحقين لتلك العلاوات، حضر البدري فرغلي صاحب الدعوي الأصلية التي صدر فيها هذا الحكم أمام المحكمة أمس، وتضامن مع نفس طلبات مغاوري بتفسير الحكم وذلك لاختلاف منطوقه عما جاء بالحيثيات، وقدم 3 مذكرات للمحكمة تحتوى أن الحكم تم تنفيذه على 50%؜ من المستحقين، وأن وزارة التضامن حذفت كل الذين أُحيلوا للمعاش قبل عام 2006.

وطلب عبدالغفار مغاورى، صاحب دعوي التفسير، أنه أضاف طلب جديد بدعواه يتعلق بتطبيق نص المادة ٨١ من قانون المرافعات المدنية، بشأن الصيغة التنفيذية الخاصة بإعطاء كل صاحب حق صيغة تنفيذيه، وفقًا لمنطوق الحكم، وبتطبيق هذه المادة يصبح من حق المدعين وجميع أصحاب المعاشات أصحاب الحقوق الذين كانوا يتقاضوا علاوات خاصة اثناء العمل، في الحصول على هذه الصيغة طالما أن الحكم ينطبق عليهم، بالإضافة للطلب الأصلي لتفسير الجزء الخاص بإضافة 80٪؜ من قيمة العلاوات الخمس ضمن معاش الأجر المتغير، وليس ضمن الأجور المتغيرة، ويصبح القول الفصل للمحكمة التي أصدرت الحكم، حتي يتثنى تطبيقه على أصحاب الحقوق.

وانضم بجلسة أمس حوالي ١٠٠٠ من ذوى الشأن أصحاب المعاشات، ومازال هناك عددًا يريد الانضمام ولكن بعد استيفاء الشروط وانهاء الاجراءات القانونية، وأعطت هيئة المحكمة الفرصة للمفوض أن يقبل خصوم جدد متضامنين من اصحاب المعاشات..

