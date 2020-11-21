شكرا لقرائتكم خبر عن سحب مياه الأمطار أمام مبنى تليفزيون القناة وعدد من الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كلف اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية اللواء عادل الألفى رئيس حي ثالث بالتدخل السريع لسرعة سحب مياه الامطار المكدسة في شوارع وميادين الحي والذي شهد هطولا كبيرا للامطار بأنحاء الانفاق والشوارع بنطاق الحي وأمام مبنى الإذاعة والتلفزيون. وعلى الفور شكل رئيس الحى ونائبه حسنى راشد غرفة عمليات وتم الاستعانة بـ6 سيارات لكسح المياه أمام مبنى القناة الرابعة والطريق الدائرى والشارع التجاري وتم خلال أقل من ساعة سحب كميات كبيرة من مياه الأمطار. وأستأنفت حركة العبور بسيولة بعد تعطلها نحو نصف ساعة بسبب غزارة الأمطار. وتم رفع المياه من مناطق أمام حديقة الشيخ زايد ومكتبه مصر العامة وشارع البيارات ومنطقه استديو عادل، فيما تمت متابعة بدرومات منطقه الإذاعة والتلفزيون وتثبيت طاقم ومكينة كوبوتا تحسباً للطوارئ استعداداً لأي مشكلة تحدث بالمنطقة على غرار السنوات السابقة. الوضع في مصر

اصابات 112,318

تعافي 101,685

وفيات 6,521

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