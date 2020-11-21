شكرا لقرائتكم خبر عن كيف سيغير مشروع معا لتطوير العشوائيات حياة 4416 أسرة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل أجهزة الدولة، خطتها لرفع المعاناة عن سكان المناطق العشوائية والطبقة المهمشة، لتوفير سكن ملائم وعيشة أدمية لقاطنى هذه المنطقة، ومحافظة القاهرة على رأس المحافظات التي تشهد جهود كبيرة لتطوير المناطق العشوائية، حيث افتتحت عدد من المشروعات السكنية الخاصة بسكان تلك المناطق، وتستمر في إنشاء عدد أخر من المشروعات، ومن بين هذه المشروعات التي اقترب افتتاحها مشروع "معا" بمدينة السلام، شرق القاهرة.

ويعرض الخليج 365، أهم المعلومات عن المشروع وكيف سيغير حياة 4416 أسرة سيتم نقلهم من العشوائيات..

المشروع يتم تنفيذه بحى السلام ثان شرق القاهرة بالتعاون مع المجتمع المدنى. يتم تمويله من صندوق تطوير العشوائيات ومؤسسة معا ومحافظة القاهرة. يضم 184 عمارة على مساحة 60 فدان . إجمالي عدد الوحدات 4416 وحدة سكنية. يضم عدة خدمات تشمل مدرستين للتعليم الأساسي والثانوي ومركز شباب ومسجد وكنيسة ومول تجارى ومبنى للورش الخدمية ومناطق خضراء ودار للأيتام ورعاية كبار السن ونقطتى اسعاف واطفاء ومراكز طبية ومركز ثقافي يضم مسرح وسينمات. تساهم محافظة القاهرة بمساحة أرض المشروع. تعتمد فكرته على إنشاء مجمع سكنى متكامل الخدمات. يتم إنشاء العمارات السكنية بـ4 نماذج مختلفة. يتم البناء على 16.6% من مساحة الأرض وباقى المساحة خدمات. يضم المشروع مجموعة كبيرة من الورش والتي تضمن توفير فرص عمل لسكان الحى الجديد. يتم تسليم الوحدات كاملة المرافق ومؤثثة بالكامل. تم تنفيذ كامل الوحدات السكنية وشبكات المرافق . تم تنفيذ أعمال الأرصفة والبلدورات وطرق الانترلوك وأعمدة الإنارة والبرجولات.