شكرا لقرائتكم خبر عن غرف عمليات وطوارئ بالمحافظات لمواجهة سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التنمية المحلية، استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بالوزارة وربطها بغرف عمليات المحافظات لمتابعة موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها بعض المحافظات منذ مساء أمس الأول الخميس وحتى أمس الجمعة.

ووجهت الوزارة المحافظات بمتابعة عمليات شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار لعدم التأثير علي حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع وكذا حصر المناطق التى تأثرت بسقوط الأمطار، مناشدة المواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات التى تصدرها كل محافظة فيما يخص عدم نزولهم إلى الشوارع إلا للضرورة القصوي لمساعدة الأجهزة المحلية والعاملين بمياه الشرب والصرف الصحى لشفط تراكمات المياه في عدد من المناطق .

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية وجه باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال هذا الأسبوع ومن بينها الإسكندرية والبحيرة وبعض المحافظات الساحلية الاخري.

كما وجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.