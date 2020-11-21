يعلن الشهر المقبل.. اجتماع بالمتحف الكبير لاختيار تحالف إدارة الخدمات

محمد اسماعيل - القاهرة - عقدت وزارة السياحة والآثار، بمقر المتحف المصري الكبير، اجتماعًا بكل من لجنة الخبراء المتخصصين، ولجان التقييم، والتحالف المعد لمستندات عملية طرح وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير، والمكاتب الاستشارية الفنية الداعمة هندسيًا وقانونيًا.

وعقد الاجتماع لمناقشة آخر ما توصلت إليه تلك اللجان، تمهيدًا لإعلان التحالف الذي سيقوم بعملية تقديم وتشغيل خدمات المتحف.

حضر الاجتماع اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار.

واستعرض الخبراء خلال الاجتماع آخر المستجدات التي وصلت إليها اللجان المتخصصة بهذا الشأن، والتي أوشكت على الانتهاء حيث سيتم الإعلان عن التحالف الفائز بعملية تقديم وتشغيل خدمات المتحف، خلال شهر ديسمبر 2020.

جدير بالذكر أن لجنة الخبراء المتخصصين تشكلت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3211) لسنة 2019م، وتضم خبراء وقامات مصرية في مختلف مجالات الإدارة والاقتصاد والصناعة والقانون، ومهمتها تقديم كافة أوجه الدعم لطرح عملية تقديم وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير والتفاوض مع مقدم أفضل العروض حتى الانتهاء من التعاقد.