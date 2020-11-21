شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مدير مدرسة وزوجته في وقت واحد بسبب كورونا في كفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في واقعة غريبة شاّء القدر أن يعيش مدير مدرسة وزوجته معاً ويموتا معاً، في وقت واحد ومستشفى واحد ليتم دفنهما اليوم الجمعة، حيث لفظ، ف.إ مدير مدرسة المرابعين للتعليم الأساسي وكذلك زوجته س.ك وكيلة مدرسة القنطرة الابتدائية، أنفاسهما الأخيرة متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد.
وكان مدير المدرسة وزوجته، قد وصلا لقسم العناية المركزة، بأحد المستشفيات الخاصة، متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا ومصابان بأعراضه الشديدة من ضيق في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة ونهجان وسعال شديد، قبل يومين، الإ أن حالتهما ساّءت بشدة ليموت الزوج أولا، وتلحقه زوجته، ليخيم الحزن على أهالي قرية المرابعين.
ومن ناحيتها تقدمت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم، بواجب العزاء لأسرة فقيدى تعليم كفرالشيخ، مدير مدرسة المرابعين للتعليم الاساسي، وزوجته، وكيلة مدرسة القنطرة الابتدائية القديمة داعية الله أن يتغمد فقيدي تعليم كفرالشيخ بواسع رحمته. وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.
وأعلنت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن حزنها لفقد الزملين العزيزين، مؤكدة أنها تتابع حالة الزميلين منذ الإعلان عن مرضهما.
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