شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يكرم الدكتور سمير النيلي قبل انتقاله وكيلا لتعليم الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مساء اليوم الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم، وذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، وعدد من مديرى المديريات والادارات بالمحافظة وأمناء التعليم بمطروح، مقدما له الشكر على جهوده خلال الفترة الماضية في ادارة منظومة التربية والتعليم بمطروح، وما حققته من إنجازات وتقدم يعود على أبناء المحافظة، مع تمنياته له بالتوفيق خلال الفترة القادمة مع انتقاله وكيلا لوزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد. الوضع في مصر

اصابات 112,318

تعافي 101,685

وفيات 6,521

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