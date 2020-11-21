شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يدعو للاستثمار في قطاع التطوير العقاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس أحمد عثمان رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ICSB أهمية ريادة الأعمال في القطاع العقاري مع ربطها بالتكنولوجيا في هذا المجال، لتطوير صناعة الاستثمار العقاري والتشييد والبناء، وأن هذا القطاع قطاع واعد ويمثل 150 مليار دولار.

وأضاف خلال ندوة دور ريادة الأعمال في التطوير العقاري والتشييد والبناء- التي عقدت ضمن فعاليات قمة مصر لريادة الأعمال التي تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فرع أسوان والتي ينظمها المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشبكة الدولية لريادة الأعمال في مصر، أن هناك مئات الفرص أمام رواد الأعمال للاستثمار في التكنولوجيا العقارية والتشييد والبناء ما يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي والكبير، ويوفر العديد من فرص العمل للشباب.