شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ قنا يشهد حفل «مواهب قنا» ضمن مبادرة «شباب يُدير شباب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا حفل مواهب قنا الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة ضمن مبادرة «شباب يُدير شباب» YLY التي اطلقتها وزارة الشباب والرياضة لتحفيز الشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، جاء ذلك بحضور الدكتور عمر موسي وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من شباب المحافظة .

عبر نائب المحافظ عن سعادته لحضور هذا الحفل، مُبدياً اعجابه بما قدموه شباب المحافظة من عروض فنية وغنائية متميزة تعكس مدي ثقافة الشباب القنائي حيث شملت الفقرات ( قراءة القرآن، الإنشاد الديني، العزف على الآلات الموسيقية، الغناء، إلقاء الشعر، الرسم، مسرح )، وأشاد عمر بما تنظمه وزارة الشباب والرياضة من مبادرات وفعاليات متنوعة لإتاحة الفرصة للشباب والفتيات للمشاركة في هذه الفعاليات وتنمية مواهبهم وقدراتهم.

واكد على دعم المحافظة لهذه المبادرات وتذليل كافة العقبات لتنفيذها وحث الشباب على المشاركة في مختلف الانشطة الثقافية والرياضية والفنية التي تنفذها المبادرة وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري، مؤكدا على أهمية هذه الفعاليات في ترسيخ الوعى والثقافة والمعرفة لدى النشء والشباب وخلق جيل جديد قادر بالوعى والثقافة على بناء وطنه

نائب محافظ قنا يشهد مبادرة مواهب قنا