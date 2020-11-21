شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بـ6 أكتوبر الجديدة وتأمين الأعمدة وأكشاك الكهرباء لمواجهة الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كثفت الأجهزة الفنية من إجراءاتها بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة، وشرعت في مراجعة وتأمين أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء في منطقه الـ800 فدان . كما قام فريق الصيانة بمتابعة الوصلات الكهربائية والأعمدة، تمهيدا لفصل التيار الكهربائي حال اشتداد الأمطار حيث سيتم فصل إنارة الشوراع والحدائق موقتا. يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات المهندس عادل النجار، رئيس جهاز المدينة باتخاذ كل الإجراءات الاحتياطية تجنبا لمنع حدوث أي حوادث بالمدينة. في نفس السياق، تابع المهندس أيمن راشد، نائب رئيس الجهاز للمرافق محطات الصرف للوقوف على مدى جاهزيتها وللتأكد من فاعلية المحطات في مجابهة أخطار الأمطار. الوضع في مصر

اصابات 112,318

تعافي 101,685

وفيات 6,521

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