أخبار × 24 ساعة.. رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات بسبب سوء الأحوال الجوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. التنمية المحلية ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات بسبب سوء الأحوال الجوية الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير لتقدم السحب شرقا يصاحبها سقوط أمطار أمطار غزيرة على شوارع القاهرة والجيزة.. صور التنمية المحلية تعلن مواعيد غلق المحال التجارية والكافيهات.. إنفوجراف السكة الحديد: لا تعديل فى مواعيد القطارات بعد قرار تحديد ساعات عمل المحال وزير الآثار يصدر قرارا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات السياحية استثناء المخابز والصيدليات والسوبر ماركت ومحال الدواجن من قرار الغلق التنمية المحلية تؤكد جواز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال بالمحافظات الساحلية والسياحية وزير الرى يعقد جلسة ختامية مع وزير البيئة والتنمية المستدامة الكونغولى قطاران أسبوعيا للشباب من القاهرة إلى الأقصر وأسوان لزيارة المعالم التاريخية الصحة تكشف عن 6 قواعد يجب تطبيقها للحماية من عدوى فيروس كورونا الزراعة تعلن ترقيم وتسجيل 138210 رأس ماشية وتأمين 52 ألف حيوان الأوقاف تفتتح 49 مسجدا اليوم وارتفاع العدد لـ501 مسجد (صور) التعليم تؤكد نجاح قرابة 310 آلاف معلم ومعلمة فى اختبارات الترقى

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