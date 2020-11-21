محافظ كفر الشيخ: لا تعطيل للدراسة ورفع مياه أمطار بالشوارع مستمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة لم تشهد أي حوادث ناجمة عن الأمطار، والأحوال مستقرة بالمحافظة، ولا يوجد داعي لتعطيل الدراسية أو المصالح الحكومية.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، لـ"الخليج 365"، أنه تابع غرفة العمليات والأزمات بالمحافظة، ومتابعة وتواجد رؤساء المدن ونوابهم بالشوارع لرفع مياه الأمطار، مؤكدا أن محافظة كفر الشيخ تمتد بطول 120 كيلو على ساحل البحر المتوسط، وتتعرض لتغيرات مناخية متعددة، والأمطار تستمر من ساعتين لـ4 ساعات .
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