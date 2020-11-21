​​​تعرف على معلقي مباراة "نهائي القرن" بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت شبكة قنوات "Bein sports"، اختيار التونسي عصام الشوالي معلقًا على نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، والمعروف بـ"نهائي القرن". كما قررت الهيئة الوطنية للإعلام، تكليف الإعلامي مدحت شلبي بالتعليق على المباراة عبر قنوات "تايم سبورتس" في البث الأرضي. وتنطلق الجمعة المقبلة، مبارة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي ينتظره الملايين في مصر والوطن العربي وأفريقيا، ويقام لأول مرة في القارة الأفريقية بين فريقين من دولة واحدة. ​

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