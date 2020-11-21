أمطار غزيرة إلى متوسطة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت (فيديوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد الأحوال الجوية غدًا السبت، طقسًا لطيف على معظم الأنحاء، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً.

وأوضح الخبراء لمصراوي، الجمعة، أن الطقس يكون باردًا ليلا على كافة الأنحاء مائلًا للبرودة على جنوب سيناء.