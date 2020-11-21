محمد اسماعيل - القاهرة - توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد الأحوال الجوية غدًا السبت، طقسًا لطيف على معظم الأنحاء، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً.
وأوضح الخبراء لمصراوي، الجمعة، أن الطقس يكون باردًا ليلا على كافة الأنحاء مائلًا للبرودة على جنوب سيناء.
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار غزيرة إلى متوسطة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت (فيديوجرافيك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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