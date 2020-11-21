أول تحرك من التضامن بشأن السيدة نعمات "بائعة الترمس"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الجمعة، فريق أطفال وكبار بلا مأوى بالتواصل مع السيدة التي تداول رواد التواصل الاجتماعي صورتها خلال فترة سوء الأحوال الجوية في أحد شوارع القاهرة.

وتبين للفريق عقب التواصل مع السيدة، أنها تدعى نعمات عبدالحميد من محافظة بني سويف، تبلغ من العمر 63 عامًا، سبق أن تزوجت وانفصلت منذ 45 عامًا بعد أن رزقت منه بطفل، وهي حاليًا متزوجة ابن عمها ولم تنجب منه أي أبناء وانتقلت معه للعيش في القاهرة منذ 25 عامًا، ويعمل في حراسة أحد العقارات تحت الإنشاء، وتعاني الأسرة من ظروف سيئة، وهو ما دفعها لبيع "الترمس" بشوارع القاهرة لسد احتياجات أسرتها، من معيشة ومصاريف ودواء، فالزوج يعاني من مرض الكلى والزوجة تعاني من ضغط وسكر وضيق في التنفس.

وعرض الفريق إيداعها إحدى دور الإيواء، لحين تحديد احتياجاتها واستكمال ملفها من خلال إدارة الحالة بالبرنامج، لكنها رفضت وطلبت مكانًا للإقامة بدلًا من الحجرة التي تمكث بها، إضافة إلى مشروع أو معاش مع توفير الأدوية التي تحصل عليها وتمت إفادتها، بأنه سيتم تحويل الملف الطبي الخاص بها لوزارة الصحة، وبخصوص المعاش سيتم بحث الأمر من جانب الوزارة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع محافظة الجيزة؛ لتوفير وحدة سكنية، إيجار جديد للأسرة، وتقديم مساعدات عاجلة للسيدة وأسرتها لمواجهة أعباء المعيشة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للسيدة، تحت الأمطار التي ضربت القاهرة والجيزة اليوم الجمعة، وهي تبيع "الترمس"، وأظهر العديد منهم تعاطفًا كبيرًا معها.

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