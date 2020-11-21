"القابضة للمياه": تمركز سيارات الشفط على المحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، سقوط أمطار بمناطق متفرقة بمحافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، وسط استعدادات شركة الصرف الصحى بالقاهرة، والجيزة، وتمركزت معدات وسيارات شفط المياه بالمحاور الرئيسية.

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إلى سقوط أمطار شديدة في البداية ومتوسطة لمدة 12 دقيقة على كامل مناطق العمرانية الغربية والعمرانية الشرقية وسيدي عمار وفيصل والهرم من ميدان الجيزة وحتى الطالبية، تشمل منطقة كفرطهرمس والطالبية ونصر الدين، وأنفاق 15 مايو ونفق شيرتون ونفق وادي النيل ونفق أحمد عرابي ونفق إمبابة، ونفق المنيرة، مع استقرار الأوضاع، والتعامل مع أي تجمعات للمياه أولًا بأول.

فيما أعلنت شركة الصرف الصحي بالقاهرة، سقوط أمطار متفاوتة الشدة من خفيفة إلى متوسطة في جنوب القاهرة، ورمسيس ومدينة نصر وحدائق القبة ومصر الجديدة.

وأشارت أنه تم التعامل مع التجمعات ولا يوجد أى تأثير حتى الآن، مع استمرار حالة الاستنفار والاستعداد القصوى وخطة انتشار وتمركز المعدات، والتى بدأت قبل سقوط الأمطار وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.