البابا تواضروس يستقبل مكتشف الجين المسبب لسرطان الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الباحث الدكتور ماركو يوسف الذي استطاع اكتشاف الجين المسبب لسرطان الكبد، والذي حصل بموجب البحث الذي أعده في هذا الموضوع على جائزة صندوق نيوتن الدولية.
ومن المنتظر أن يساهم هذا البحث في القضاء على هذا النوع من السرطان.
ويخدم "ماركو" في سمالوط، بمحافظة المنيا، مسقط رأسه، في خدمة الشباب بمطرانية سمالوط.
وقرر الباحث تخصيص نصف قيمة الجائزة لاستكمال أبحاثه، وتبرع بالنصف الآخر لكلية الصيدلة جامعة المنيا التي تخرج فيها، وذلك لإنشاء معمل للعلوم الحيوية بها.
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