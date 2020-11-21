غدًا.. كلمة لرئيس مجلس الوزراء في افتتاح مؤتمر مستقبل الإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يلقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كلمة غدًا السبت، في فعاليات مؤتمر مستقبل الإعلام الذي تنظمه وزارة الدولة للإعلام، الذي يبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

ويشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عدد من الوزراء المصريين والعرب نذكر منهم أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام ونظيره الأردني علي العايد، كما يشارك وزير الاتصالات المصري الدكتور عمرو طلعت.

وتدعو وزارة الدولة للإعلام المهتمين بتطوير الإعلام في مصر من خبراء وإعلاميين ومؤسسات إعلامية، وطلبة الجامعات والمهتمين بالإعلام على مستوى العالم للمشاركة في المؤتمر.

ويناقش المؤتمر التطورات الحالية والمتوقعة في مجال الإعلام ويشارك فيه عدد كبير من الخبراء والإعلاميين من مصر و9 دول عربية وأجنبية سواء بالحضور أو الاتصال بالإنترنت أو بفيديوهات مسجلة.

وتستقبل كل أسئلة المتابعين من مصر ومختلف الدول من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام التي ستبث المؤتمر

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