اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بقتل فتاة المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير: تستأنف الدائرة 20 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قتل فتاة المعادي". وجهت النيابة لاثثين من المتهمين تهم قتل المجني عليها «مريم» عمدًا بحي المعادي يوم 13 أكتوبر، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها، انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجني عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التي يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها.

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