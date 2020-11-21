مصرع طفلة إثر تعرضها لصعق الكهرباء بسبب سقوط الأمطار بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: لقيت طفلة مصرعها إثر تعرضها لصعق الكهربا خلال سيرها بشارع هارون الرشيد بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة. تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغًا من الأهالي يفيد بمصرع طفلة إثر تعرضها للصعق بالكهرباء من سلك بعمود إنارة خلال سقوط الأمطار . تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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