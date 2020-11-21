محافظ بورسعيد يشهد احتفال نقابة المهندسين لتكريم المتفوقين بمختلف المراحل التعليمية 

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الاحتفالية التي نظمتها نقابة المهندسين بالمحافظة لتكريم أوائل الشهادات العامة وحملة الماجستير والدكتوراة من أبناء أعضاء نقابة المهندسين ببورسعيد. وقدم محافظ بورسعيد، التهنئة للمتفوقين متمنياً للجميع التوفيق في دراستهم وحياتهم العملية. والحفاظ على نجاحهم وأكد لهم بأن الحفاظ على القمة يحتاج مجهود أكثر. حضر الاحتفالية الدكتور احمد داوود نقيب المهندسين والدكتور ايمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ . واكد المحافظ بان المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية العديد من المشروعات التنموية والخدمية واللوجستية والقومية مشيرا بان المحافظة حظيت بالنصيب الاكبر من المشروعات القومية ارزها منظومة التامين الصحي الشامل والتحول الرقمي ومشروعات شرق بورسعيد وحقل ظهر . الوضع في مصر

اصابات 112,318

تعافي 101,685

وفيات 6,521

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