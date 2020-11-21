شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للمياه»: لا تجمعات لمياه الأمطار بكورنيش الإسكندرية من الشاطبي وحتى جليم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وقيادات شركتى الصرف الصحي ومياه الشرب بالإسكندرية، عددا من الشوارع بالمحافظة، مساء اليوم، لمتابعة جهود سحب مياه الأمطار.
وشملت الجولة، المرور على مناطق الكورنيش بداية من الشاطبى وصولا إلى جليم وشيراتون، وقالت الشركة أنه لا توجد أي تجمعات حتى الان بهذه المناطق، وأنه جار كسح مياه الامطار المتراكمة أمام فندق أزور ومدخل كوبري سيدي جابر بمنطقة شرق وشارع جمال عبدالناصر، بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بعد سقوط أمطار غزيرة على مناطق الإسكندرية الساعة الثامنة مساءً اليوم.
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