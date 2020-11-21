شكرا لقرائتكم خبر عن السكرتير العام المساعد بالإسماعيلية يستقبل قافلة مساعدات تحيا مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد لمحافظة الاسماعيلية يرافقه مها الحفناوى مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى وعدد من ممثلى مؤسسة مصر الخير والجمعية الشرعية الخيرية بالمحافظة قافلة مساعدات «صندوق تحيا مصر» لدعم الأسر الأولى بالرعاية والتى وصلت مساء اليوم الجمعة الموافق ٢٠ من شهر نوفمبر الجارى أمام مقر ديوان عام المحافظة بالشيخ زايد.

وتنظم القافلة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وضمن أكبر قافلة إنسانية لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية التي تم اطلاقها بحضور رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، والتى تضم عددا كبير من الشاحنات والسيارت المبردة، المحملة بالمواد الغذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية

وقالت مها الحفناوى وكيل وزارة التضامن بالاسماعيلية ان القافلة تضم عدد خمس شاحنات كبيرة تحمل أطنان من عبوات السلع الغذائية والمجمدات والمقرر توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من أبناء الإسماعيلية والتى سيتم توزيعها على مستحقيها بالتعاون والشراكة التامة فيما بين مديرية التضامن الاجتماعى بالاسماعيلية ومكتب مؤسسة مصر الخير والجمعية الشرعية وبنك الطعام .



و يتضمن برنامج القافلة توزيع عدد 5000 شنطة مجمدات و7000 كرتونة مواد غذائية و1200 وجبة .

فضلا عن عدد ١٥ جهاز غسيل كلوى سوف يتم تسليمها للمستشفيات .