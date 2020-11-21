شكرا لقرائتكم خبر عن غرق طفلة بالترعه بمدينة الحمام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لقيت طفلة بمدينة الحمام مصرعها غرقا بترعة مدينة الحمام وتم نقلها إلى مستشفى الحمام المركزى لمحاولة انقاذها إلا انها توفت قبل وصولهاللمستشفى . وكانت مستشفى الحمام المركزي قد وصلتها جثة هامدة للطفلة عزايم نجم شعبان ١١سنة تقطع بشارع مراد بمدينة الحمام مصابة بحالة غرق نتيجة سقوطها بترعة بجوار منطقة الشرطة العسكرية بمركز الحمام . وانتهيت النيابة بعد معاينة الجثة مفتش الصحة لكتابة تقرير عن سبب الوفاة قبل قيام النيابة بالتصريح بدفن الجثة. والجثة وضعت تحت تصرف النيابة العامة لحين انتهاء مفتش الصحة من كتابة تقريره وعرضه على النيابة العامة . الوضع في مصر

اصابات 112,318

تعافي 101,685

وفيات 6,521

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