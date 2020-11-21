شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم الطفل: العمالة والزواج والتسرب من التعليم أهم أسباب الزيادة السكانية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يوافق اليوم الجمعة، اليوم العالمي للطفل، وهو الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة كلاً من الإعلان واتفاقية حقوق الطفل، ففى عام 1959 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى هذا اليوم إعلان حقوق الطفل، وفى 20 نوفمبر عام 1989 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل، ويمكن للأباء والأمهات والمعلمين والممرضات والأطباء والقادة الحكوميين ونشطاء المجتمع المدني والإعلاميين، أن يلعبوا دورًا مهمًا في جعل يوم الطفل العالمي مناسبًا لهم ولمجتمعاتهم حيث يقدم يوم الطفل العالمي لكل واحد نقطة دخول ملهمة للدفاع عن حقوق الأطفال وتعزيزها والاحتفال بها ، وترجمتها إلى حوارات وأعمال من شأنها بناء عالم أفضل للأطفال.

ونرصد في هذا التقرير، العديد من المشكلات التى تواجه الطفل المصرى وترتبط ارتباطا وثيقا بالزيادة السكانية، وهى عمالة الأطفال، التسرب من التعليم ، زواج الاطفال، والثلاثة عوامل كل منها متشابك مع الآخر وكل منها سبب ونتيجة للاخر، فالتسرب من التعليم يؤدى إلى عمالة الأطفال والزواج المبكر ، والزواج المبكر تكون نتيجته التسرب من التعليم وايضا ممكن عمالة الأطفال.

الطفل الذى لا يكمل تعليمه يتجه اما الى العمل او الزواج، وأيضا الطفل الذى يعمل ويحصل على المال فى سن صغيرة لا يدرك أهمية التعليم، لأنه يحصل على المال بدونه فيؤدى ذلك إلى هجره صفوف الدراسة، وكذلك الزواج المبكر خصوصا للفتيات مما يدفعهن الى هجر التعليم لوجود أعباء الأسرة، وبعد الزواج يبدأ إنجاب الاطفال فى سن مبكرة ومن ثم زيادة معدلات الإنجاب، حيث الفرصة أكبر للخصوبة فى السن الصغيرة، ومع زيادة معدلات الانجاب ترتفع الزيادة السكانية.

والزواج المبكر من الظواهر التي تعوق التنمية، لأنه يزيد من أعباء الفقر، والضغوط المجتمعية، وفى الغالب يفشل الاستقرار الأسرى، وتتحمل الأم المسؤولية، وتظهر لنا مشكلات اخرى نتيجة لذلك مثل زيادة معدلات الطلاق واطفال الشوارع، فالسلسلة متشابكة والنتيجة ضعف قوة الدولة الاقتصادية والتهام ثمار التنمية.

ولمواجهة هذه المشكلات، يقول الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق وأستاذ مساعد النساء و التوليد بقصر العيني، إنها تعتمد في المقام الأول على تغيير البيئة الثقافية وزيادة الوعى لدى بعض الفئات في المجتمع والتى تتعامل مع هذه المشكلات باعتبارها جزءا من عاداتهم وتقاليدهم فلابد من توعية الأسر بضرورة تعليم الفتيات ومنع تسرب الأبناء من التعليم لغرض الزواج أو العمل في سن مبكرة ، وايضا تفعيل العقوبات التي أقرها البرلمان المصري فى هذا الشأن أصبح ضرورة ملحة ، وايضا لابد من تحسين وضع المدارس وتقديم خدمة تعليمية جيدة .

وأوضح حسن، أن الأبحاث تؤكد وجود علاقة قوية بين أنماط الإنجاب للأمهات وخطر بقاء الأطفال على قيد الحياة، وتزداد خطورة الوفاة في الطفولة المبكرة لمواليد الأمهات الصغيرات جدا أو الكبيرات جدا في السن ، وللأطفال المولودين بعد فترة مباعدة قصيرة وذوي الترتيب العالي ، ولغرض هذا التحليل ، فإن الأم تصنف صغيرة جدا " إذا كان عمرها أقل من 18 سنة و كبيره جدا " إذا كانت أكبر من 34 سنة عند الإنجاب ، أما " فترة مباعدة بين المواليد قصيرة " فيتم تحديدها إذا حدث الإنجاب في فترة أقل من ٢٤ شهرة من الولادة السابقة ، ويعتبر الطفل ذو ترتيب عالي " إذا كانت الأم قد سبق لها إنجاب 3 أطفال أو أكثر ( أي يكون ترتيب المولود الرابع أو أعلى ).

وتابع: الأطفال المولودين لأمهات تقل أعمارهن عن ۲۰ سنة عند الولادة أكثر عرضة للوفاة عند كل الأعمار من الأطفال المولودين لأمهات أكبر سنا، وبأخذ ترتيب المولود في الاعتبار ، وجد أن أعلى معدل لها بين الأطفال ذوي الترتيب السابع فاعلى ، وبصفة عامة ، يبلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة بين المواليد ذوي الترتيب السابع فأعلى بمعدل 55 حالة وفاة لكل ۱۰۰۰ مولود مقارنة بـ36-34 حالة وفاة لكل ۱۰۰۰ مولود بين المواليد ذوي الترتيب الأقل .

وذكر مقرر المجلس القومي للسكان الأسبق، إن معدل وفيات الأطفال دون الخامسة في الحضر ۲۳ لكل ۱۰۰۰ مولود ، وهو أقل ب ۳۲ % من معدل وفيات الأطفال دون الخامسة في الريف ( 34 لكل ۱۰۰۰ مولود ) . بالنسبة لمحل الإقامة ، كان معدل وفيات الأطفال دون الخامسة الأعلى في الوجه القبلي ( ۳۸ وفاة لكل ۱۰۰۰ مولود ) وكان الأقل في المحافظات الحضرية ( ۲۰ وفاة لكل ۱۰۰۰ مولود )، ويرتبط قصر الفترة بين الولادات ارتباطا وثيقا بمستويات وفيات أعلى ؛ فإن معدل وفيات الأطفال دون الخامسة المولودين بعد فترة مباعدة عن الولادة السابقة أقل من سنتين هي 56 حالة وفاة لكل ۱۰۰۰ مولود ، والتي تعتبر ثلاثة أضعاف المستوى بين الأطفال المولودين بعد فترة مباعدة 4 سنوات أو أكثر عن الولادة السابقة .

واضاف حسن: منذ عدة سنوات وأنا مهتم بالعمل العام وإيماني بأن رسالة الطبيب لا تقتصر فقط على الكشف والتشخيص والعلاج ، ولكنها أيضاً رسالة توعية ونشر العلم ، وحرصت على تنظيم قوافل طبية بمحافظات الجمهورية المختلفة، منها محافظة الفيوم وواحة سيوة والأسمرات والخصوص وجنوب سيناء، وهنا أسرد لكم حكاية أخرى ، فأثناء تنظيم قافلة بقرية "العاشرة "بمحافظة الفيوم ، وجدت أن كل سيدة تلد حوالي 6 أو 7 أطفال، وكل الولادات ،تقريباً تحدث في المنزل نتيجة لضيق ذات اليد، و دائما القصة تُختم بأن آخر ولادة تبقي صعبة وبيحصل فيها مشاكل والطفل بيتولد ويتعرض لنقص في الأوكسجين وهذاه يؤدي لضمور في المخ وبالتالي لن يتحرك أو يتكلم وغير قادر على الإنتاج في الكبر، فالأب المزارع الذي ينجب 7 أطفال يطبق نظرية المباعدة أثناء غرس النباتات ولا يطبقها في الإنجاب ويجعل بينهما مسافة ليحصل على محصول جيد فيما بعد ، بينما إذا وضع النباتات بجوار بعضها تكون النتيجة أن الثمرة تكون ضعيفة والمحصول ضعيفاً.

وتابع: المرأة التي تحمل بشكل متكرر فهي بذلك تظلم أربعة أشخاص، الأول وهو الطفل الرضيع لأنه بعد حدوث الحمل الجديد تتوقف عن إرضاعه، الثاني هو الأم نفسها ،فمعروف أن الحمل رحلة مهلكة لمدة تسعة شهور يسحب من رصيد جسم المرأة من الفيتامينات والمعادن فعندما تحمل بشكل متكرر دون مباعدة لا تستطيع تعويض ما فقدته من فيتامينات ومعادن ومن ثم يصبح جسدها ضعيفا هزيلاً، الشخص الثالث وهو الجنين الجديد لأنه جاء إلى جسد منهك تعبان فيكون أكثر عرضه للولادة المبكرة، والشخص الرابع هو الزوج،فهذا التعب الذي تتعرض له الزوجة تجعلها غير قادرة على رعاية زوجها وإعطائه حقوقه ، فيتحول بوجهه إلى زوجة أخرى ينجب منها نفس العدد، وندور في نفس الدائرة المفرغه.

وذكر أستاذ النساء والتوليد، فوائد تنظيم الأسرة على الطفل، وهي خفض معدلات وفيات الأطفال، تجنب بعض الحالات المرضية عند الأطفال مثل سوء التغذية، لإن أمراض سوء التغذية واسعة الانتشار في الدول النامية، وخاصة في السنوات الأولى من العمر، ويغلب مشاهدته في الأسر الكبيرة أو عند الأسر ذوات الولادات المتقاربة، وقد يسبب سوء التغذية الموت المباشر إلا أنه غالباً ما ينقص المقاومة تجاه الأمراض ، وهو يسبب الوفيات خلال السنة الثانية أو الثالثة من العمر، بالإضافة إلى أن سوء التغذية تؤثر في نمو وتطور الطفل. إن قصر الفترة بين الحمل تسهم في إحداث سوء التغذية عند الرضع بسبب إيقاف الرضاعة الطبيعية المفاجئ، وقد أظهرت الدراسات ارتفاع نسبة وفيات الأطفال بسبب الفطام المبكر وخاصة بسبب حمل الأم.