شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة الأشجار المتساقطة على طريق السعدي - صان الحجر بسبب سوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس سامي معجل، رئيس مركز ومدينة الحسينية، بالإشراف على فتح طريق السعدي صان الحجر، بعد سقوط أشجار على الطريق عقب تعرض البلاد لموجة من سوء الأحوال الجوية، وذلك بإستخدام معدات رئاسة المركز حفاظاً على أرواح المواطنين وفتح الطريق أمام حركة السيارات، في إطار المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية لكافة القطاعات وتقديم الخدمات للمواطنين.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء، برفع درجة الإستعداد تزامناً مع تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ ومواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفورى مع أي مشكلات طارئة حرصاً على أرواح المواطنين.