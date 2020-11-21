شكرا لقرائتكم خبر عن نادي روتاري سفنكس ينظمة معرض روتاري فن 1 برعاية وزيرة الثقافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم نادي روتاري سفنكس معرض روتاري فن(١) تحت رعاية قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة بمتحف محمود مختار بالزمالك في الفترة من الأحد ٢٩ نوفمبر حتى الخميس ٣ ديسمبر ٢٠٢٠

يفتتح المعرض يوم الأحد ٧م وزيرة الثقافة د. إيناس عبدالدايم ود. خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية بالوزارة ومحافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥١- مصر أسامة الأحمر ورئيس نادي روتاري سفنكس محمد التهامي وعدد من الفنانين والإعلاميين.

معرض فن (١) هو الأول في سلسلة المعارض التي سوف ينظمها نادى روتارى سفنكس لإلقاء الضوء على أعمال الفنانين والنحاتين والموسيقيين والشباب الموهوب ودعوة للمجتمع المصري في المشاركة في إحياء وتطوير الثقافة.

يضم معرض فن (١) أعمال ٢٢ فنان مصري.

والمؤثر في هذا المعرض أن الفنانين الموهوبين يدعمون المجتمع من خلال تبرعهم لمشروعات نادى روتارى سفنكس الذي يهتم بدمج ذوي الإعاقة.