شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية السودانية بأسوان تشارك في معرض تراث الأجداد ميراث الأحفاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك السفير أحمد خليفة، القنصل العام بالإنابة لجمهورية السودان بمحافظة أسوان، والسيدة حرمه في افتتاح المعرض الذي نظمته مؤسسة نحمي تراثنا، برعاية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تحت شعار (تراث الأجداد ميراث الأحفاد)، وحضر نيابة عنه اللواء حازم عزت، سكرتير عام المحافظة، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وعدد من أعضاء الجالية بأسوان.

وشاركت سيدات الجالية بمنتجاتهن اليدوية إلى جانب ركن الجبنة وطقوس العروس السودانية.

وأثنى السفير على الجناح السوداني مع وعده للسيدات بتقديم كل العون لمزيد من المعارض الهادفة.

ويستمر المعرض حتى يوم الأحد ٢٢ نوفمبر بشارع كورنيش النيل بجوار نادى المهندسين من الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء.