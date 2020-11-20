شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر في بكين تُنظم لقاءً حول «استراتيجية مصر الناجحة في مكافحة الإرهاب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضاف د. محمد البدري سفير جمهورية مصر العربية في بكين لقاءً مفتوحاً حول «استراتيجية مصر الناجحة في مكافحة الإرهاب» حضره لفيف من رجال الدولة بالصين والسفراء والعسكريين المُعتمدين لديها، حيث استعرض د. محمد البدري المحاور الأساسية للإستراتيجية المصرية في مكافحة الإرهاب، مركزاً على النهج الشامل لها بعد ثورة 30 يونيو، والذي لم يكتف بالتعامل مع البعد الأمني لظاهرة الإرهاب، وإنما امتد ليتعامل مع التحديات التنموية والاقتصادية المُغذية لهذه الظاهرة، وذلك من خلال برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي شامل نجح في تحقيق قفزة تنموية ضخمة على مدار السنوات الماضية، وذلك جنباً إلى جنب مع التعامل الفكري مع الظاهرة من خلال العمل على تطوير الوعي المجتمعي، مبرزاً في هذا الإطار الدور المحوري للأزهر الشريف في التصدي للأفكار المتطرفة ونشر تعاليم الإسلام السمحة.

كما ألقى السفير البدري الضوء على ملامح الفكر المتطرف مُندداً بالرؤية المشوهة المنتشرة في كثير من المجتمعات التي تعاني من داء الاسلاموفوبيا، وضرورة الكف عن الخلط بين الإسلام والإرهاب، مستعرضاً نماذج من انحراف التفسيرات للأديان والأيدولوجيات عبر التاريخ البشري. وشدّد في هذا الصدد على أهمية التعاون الدولي في مواجهة هذا التحدي العابر للحدود، وضرورة مواجهة الدول التي ترعى وتمول وتنقل وتُسلح الإرهاب، مشيراً إلى أن أي محاولة لتوظيف الفكر المتطرف لتقويض الدولة ستفشل، ومؤكدا على أهمية الحفاظ على الدول ومؤسساتها.

كذلك تم استعراض جهود القوات المسلحة وقوات الشرطة في مكافحة الإرهاب، خاصة في منطقة شمال شرق سيناء، وإلقاء الضوء على نجاح الاستراتيجية العسكرية في مواجهة الإرهاب، دون المساس بأمن واستقرار المواطنين المصريين وحقوقهم، وامتداد دورها ليشمل تحقيق أبعاد تنموية واجتماعية داعمة لجهود حفظ الأمن والاستقرار في سيناء وعموم أراضي الوطن