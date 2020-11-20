شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقي ردًا على سؤال القصة لطلاب «الثانوية»: زمن عبادة الدرجات بلا علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن أن القصة في المراحل الدراسية المختلفة تكون مقررة كما هو الحال في كل المراحل الدراسية.

واأضاف شوقي في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه سوف يكون هناك أسئلة على القصة في الصفين الأول والثاني الثانوي ومنها المقالية ،أما في الثانوية العامة فسوف يكون هناك أسئلة أيضا ولكن ليست بحاجة إلى استخدام القلم أو تصحيح بشري.

وشدد شوقي على أن الملخص هو القصة «مطلوبة ومقررة» ونمتحن فيها بشكل مختلف ولم يتم الغاؤها.

وتابع وزير التربية والتعليم قائلا: القصة موجودة منذ عشرات السنين ولكن الجدل في عالم السوشيال ميديا أصبح حرفة الكثيرين والمؤسف أن البعض يتمنى أن لا يقرأ القصة لمجرد أنها ليست في الامتحان وكأن القراءة ليست مهمة أو نافعة أو جزء من الثقافة العامة.

كل هذا الجدل حتى يتفادى البعض قراءة قصة الأيام لعميد الادب العربي طه حسين.

وقال :أتمنى أن نتفكر جميعا لماذا نتعلم وأن نسترجع حب التعلم والمعرفة وليس عبادة الدرجات والشهادات بلا ثقافة وبلا علم.

الطريق طويل حتى نعود لما كنا عليه من تقدير واحترام للعلم والعلماء .