شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل مكتشف الجين المسبب لسرطان الكبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الباحث الدكتور ماركو يوسف الذي استطاع اكتشاف الجين المسبب لسرطان الكبد، والذي حصل بموجب البحث الذي قام به في هذا الموضوع على جائزة صندوق نيوتن الدولية.

ومن المنتظر أن يساهم هذا البحث في القضاء على هذا النوع من السرطان.

ويخدم "ماركو" في سمالوط، محافظة المنيا، مسقط رأسه، في خدمة الشباب بمطرانية سمالوط.

وقرر الباحث تخصيص نصف قيمة الجائزة لاستكمال أبحاثه، وتبرع بالنصف الآخر لكلية الصيدلة جامعة المنيا التي تخرج فيها، وذلك لإنشاء معمل للعلوم الحيوية بها.