شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. «قومي حقوق الإنسان» يكرّم الأعمال الدرامية المتميزة المعروضة في رمضان الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الفن جزء من رصيد مصر الحضاري، وخط الدفاع الأول عن الهوية والشخصية المصرية، معتبراً أن الدراما التلفزيونية تساهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعي بها بين المواطنين.

وقال فائق، بمناسبة الاحتفال السنوي الذي يقيمه المجلس غدًا لتكريم الأعمال الدرامية الفائزة بجوائز المجلس السنوية للأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان 2020، إن الدراما التلفزيونية من أهم هذه الأشكال التي لها القدرة على التناول غير المباشر للقضايا التي تهم الجمهور ويمكنها إذا استغلت إمكانياتها وقدراتها على التأثير أن تدعم قيم حقوق الإنسان وتعمل على نشر ثقافة ومبادئ حقوق الإنسان.

من جانبه، قال جمال فهمي، رئيس لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس، إنه تم تشكيل لجنة تحكيم للأعمال الدرامية التي عرضت خلال شهر رمضان برئاسة المخرجة إنعام محمد على وضمت نخبة من المتخصصين والخبراء لاختيار أفضل الأعمال، من حيث احترامها لقيم ومبادئ حقوق الإنسان.

وأضاف أن اللجنة تابعت المسلسلات التي تم عرضها خلال الشهر وتم اختيار ثلاثة أعمال درامية بالإضافة إلى مسلسل كارتوني لتكريمها في الاحتفالية.

يشارك في الاحتفالية الفنانون أبطال الأعمال الفائزة والمخرجون، والكُتاب وصُناع الأعمال الدرامية، وكذلك الشخصيات العامة المهتمة بصناعة الدراما، ورؤساء المجالس الوطنية للإعلام والنقابات المهنية ذات الصلة، والقنوات الفضائية، بالإضافة إلى ممثلين للوزارات والهيئات المعنية والداعمة لحقوق الإنسان.

يذكر أن المجلس يقيم هذا الاحتفال السنوي لتكريم الأعمال الدرامية منذ 2011.