شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يقدم درع المحافظة لوزير الزراعه تقديرًا لمجهوداته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة السيد القصير وزير الزراعة وذلك خلال زياته لمحافظة مطروح والتى استمرت ليومين الاول بواحة سيوة والثانى بمدينة مرسي مطروح ، مؤكدا على ان الزيارة تاتى فى اطار اهتمام القيادة السياسية بمدينة سيوة بأعتبارها مدينة زراعية وسياحية وتراثية مع تقديم كافة الدعم فى مختلف المشروعات الزراعية وتلبية احتياجات الاهالى ، وتحقيق المزيد من المشروعات خدمة الاهالى و دعم للزراعات القائمة وتوفير جميع المقومات التى تساعد على التنمية والمشروعات الزراعية المختلفة

كما قدم محافظ مطروح درع المحافظة للسيد وزير الزراعة معربآ عن مدى شكره وتقديره عن الدعم المقدم لمدينة سيوة واهالي محافظة مطروح