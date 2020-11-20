شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه بإزالة تجمعات مياه الأمطار المتراكمة من الشوارع والميادين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بشفط وسحب تجمعات مياه الأمطار المتراكمة من الشوارع والميادين الرئيسية، تزامناً مع سقوط الأمطار التي شهدتها بعض مراكز المحافظة.

أكد المحافظ أن غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة، في انعقاد دائم على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وفقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة، لحين استقرار الأحوال الجوية.

وكان محافظ الشرقية أعطى تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة التقلبات الجوية واحتمالية سقوط الأمطار، موجهًا بضرورة مراجعة بالوعات وصفايات الأمطار للتأكد من كفاءتها في سرعة تصريف مياه الأمطار وعدم تراكمها بالشوارع حتى لا تتسبب في إعاقة حركة المواطنين والسيارات، وكذلك الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة وتركيب عوازل عليها تجنبًا لوقوع حوادث الصعق بالكهرباء حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.