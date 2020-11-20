شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء ١٥ عملية للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفى إسنا التخصصي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لانهاء قوائم الانتظار وبرعاية وزيره الصحة، قامت مستشفي اسنا التخصصي بإجراء 15 عملية قسطرة قلبيه وقام الفريق الطبي باستخدام الطرق الفنيه العاليه التي تنم على مهاره الاطباء والعاملين في وحده قسطره القلب. وتقدم الدكتور، محمود خضري، مدير عام المستشفي والدكتور عبدالحميد صقر، المدير الطبي بالشكر لفريق العمل متمنيا لهم دوام التوفيق. وأكد أن المستشفي بكامل أجهزتها الطبية، على أهبة الاستعداد لتقديم الخدمات الطبيه لجميع فئات المرضى . الوضع في مصر

اصابات 111,955

تعافي 101,564

وفيات 6,508

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