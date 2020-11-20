شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السكة الحديد: الانتهاء من تطوير المزلقانات أوائل 2022 (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنه يتم حاليا تطوير الأعمال المدنية للمزلقانات وذلك بإنشاء حارة دخول وأخرى للخروج وبينهما جزيرة وسطى.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي مصطف بكري ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم عمل مثلث الرؤية والذي يمكن السائق من رؤية المركبات التي تسير حول المزلقان من مسافة محددة.
وأوضح أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن الانتهاء من خطة تطوير المزلقانات سيكون بداية عام 2022.
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