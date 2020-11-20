شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه مطروح تدفع بـ4 سيارات كسح و8 طلمبات لرفع مياه الأمطار إلى الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ان الاحوال الجوية السيئة بمحافظة الاسكندرية يجعل جميع المحافظات القريبة تتدخل بيدالمساعدة بما لديها من دعم لصالح رفع المعاناة عن كاهل المواطنين بمحافظة الإسكندرية ومحاولة لتضافر الجهود بين المحافظات.

وبناء عليه فقد قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بناءا على تكليف مباشر منى ودعما من محافظة مطروح لمحافظة الإسكندرية قامت الشركة بالدفع بعدد 4 سيارات كسح وعدد 8 طلمبات لمساعدة شركات الاسكندرية في أعمال نزح مياه الأمطار.