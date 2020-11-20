شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف رسلان: نسعى لتطوير قطارات الصعيد وتكثيف عدد العربات للوجه القبلي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، عن أن هناك مساع لتطوير قطارات الصعيد، مع تكثيف عدد القطارات للوجه القبلي.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قطارات الوجه القبلي هي العامل الأساسي لإيرادات هيئة السكة الحديد من الركاب.
وأضاف أشرف رسلان، أن معظم الركاب يفضلون ركوب القطارات، وتصل المسافات إلى الصعيد نحو 900 كيلومتر عكس الوجه البحري.
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