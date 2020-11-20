شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 25 سيارة في قافلة مرورية لغرب الموهوب في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ضمت القافلة المرورية التى استهدفت منطقة غرب الموهوب بالداخلة فى الوادى الجديد من فحص ٢٥ سيارة مختلفة واستخراج عدد من تراخيص القيادة بالقافلة المرورية. وكان العميد محمد سيف مدير إدارة المرور في الوادي الجديد ،قد أكد فى وقت سابق، أن القوافل المرورية مستمرة ،وتستهدف كافة المناطق النائية ومناطق الاستصلاح الحديث ،لتقديم كافة الخدمات المرورية المتنوعة للمواطنين للتيسير عليهم. الوضع في مصر

اصابات 111,955

تعافي 101,564

وفيات 6,508

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