شكرا لقرائتكم خبر عن «روشتة» طبية للإستمتاع بفصل الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الدكتورة دعاء شحاته مدير العلاقات العامه بالادارة الصحية بالشيخ زايد‏ قدمت روشتة طبية للإستمتاع بفصل الشتاء وتقوية جهاز المناعة عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى «الفيس بوك».

وأشارت «شحاتة» إلى أن فصل الشتاء فرصة ذهبية للحصول على فوائد عديدة وللتغلب على نزلات البرد والحفاظ على جسم سليم وأسنان قوية وقدمت12 نصيحة هامة للإستفادة من أشهر الشتاءجاء فيها: ‏‎

1)) تحفيز جهاز المناعة

: الشتاء من أكثر الفصول التي ينتشر فيها نزلات البرد والأنفلونزا ولتجنب ذلك يجب الإهتمام بتقوية جهازك المناعى بتناول بعض الأطعمة كالخضراوات الورقية والفواكة التي تحتوي على فيتامين C، وقد يلجأ البعض لتناول حبوب فيتامين C ولكن أثبتت الدراسات العديدة أن الحصول عليه من الفواكه والخضراوات أفضل بكثير في مكافحة نزلات البرد تعرف على الفواكة الغنية بفيتامين

2)) إستمتع بالعالم الخارجي:

الخروج من المنزل وممارسة رياضة المشي بالشتاء أخر الأشياء التي يفكر فيها الكثير في الجو البارد ولكن جسدك يحتاج للتعرض لأشعة الشمس للحصول على فيتامين ( د ) الهام في الحفاظ على عظام وأسنان قوية، ويمكنك الحصول على المزيد من فيتامين ( د ) من منتجات الألبان والأسماك كالسردين والسلامون والتونة الطازجة. ويمكنك التعرف على الأطعمة التي تحتوى على الفيتامنيات من هنا .

3))انتبه لشهيتك:

مع قصر النهار في فصل الشتاء تتأثر ساعتنا البيولوجية، وأثبت العلماء في سكوتلاند أن قصر فترة النهار يزيد من الشعور بالجوع لذلك انتبه لما تتناوله واحرص على تناول الوجبات الخفيفة الصحية.

4) ) احتفظ بأدوية البرد:

تكثر الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا في فصل الشتاء لذلك احرص على توافر بعض الأدوية المناسبة والمسكنات وخافض الحرارة في متناول يدك واحرص على التفرقة بين كلاً من الانفلوانزا ونزلات البرد .

)5) تناول المشروبات الساخنة:

نتناول بعض المشروبات الساخنة بهدف التدفئة في فصل الشتاء كالشاي والقهوة أو الكابتشينو أو السحلب، ولكن يجب الإنتباه عند تناولهم لإحتوائهم على سعرات حرارية عالية وعدم الإكثار منهم، ويمكنك تناول الأعشاب عوضاً عنهم.

6) ) اجعل جو المنزل مريح:

بسبب برودة الشتاء يفضل البعض البقاء في المنزل ويمكنك الإستفادة من ذلك بقضاء بعض الوقت مع العائلة أو قراءة كتاب أو دعوة بعض الأصدقاء لقضاء الوقت في المنزل ،ويمكنك إشعال بعض من الباخور الهاديء ليعطيك إحساس بالراحة والإنسجام .

7) )النوم المريح:

استمتع بالنوم في جو هادئ ودرجة حرارة مناسبة دون الحاجة لإستخدام أجهزة التكييف لتلطيف الجو.

8) )انتبه لحالتك المزاجية:

قلة التعرض لضوء الشمس وقصر فترات النهار قد يؤثر على الحالة المزاجية لدي البعض وعلى مستوى الطاقة فيما يعرف باسم إكتئاب فصل الشتاء وغالباً ما يصيب النساء أكثر من الرجال وتتمثل الأعراض في عدم الرغبة في التواصل الإجتماعي وكثرة النوم في فترات النهار وكثرة تناول الطعام والشعور بالجوع ويمكن علاج تلك الحاله بالتعرض للنور الساطع وممارسة بعض الرياضة لتساعد جسمك على إفراز هرمون الأندروفين الذي يعطيك شعور أفضل تجاه نفسك.

9) ) حافظ على إنتاجيتك في العمل:

لا تتكاسل وقم ببعض الأعمال المطلوبة منك في وقت فراغك فذلك يعطيك شعور جيد تجاه نفسك بالإضافة إلى إنجاز الكثير من الأعمال وتوفير وقت فراغ لاحقاً.

10) ) كن نشيطاً:

يستطيع الجسم أن يحرق سعرات حرارية أكثر من خلال المشي أو الحركة في فصل الشتاء ليحافظ على دفئ الجسم، فإحرص على ممارسة الرياضة في فصل الشتاء للحافظ على لياقتك ونشاطك.

11) )انتبه لخطواتك:

بغض النظر عن إذا كنت في عجلة من أمرك أو متأخر على ميعاد عملك أو غيره فانتبه لخطواتك خصوصاً في الأيام الممطرة حتى لا تنزلق قدمك بسبب تأثرالطرق بالأمطار.

12) )اهتم بصحة بشرتك:

المطر والرياح والتدفئة المنزلية كلها عوامل تؤثر على البشرة وتسبب الجفاف فيجب الحفاظ على ترطيب البشرة وإستخدام الكريمات المرطبة وأحرص على إستخدام واقي الشمس حتي في الأيام الملبدة بالغيوم.