شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين بالإسماعيلية تعلن تفاصيل دورة السلامة والصحة المهنية للصناعات العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المهندسين بالإسماعيلية تفاصيل دورة مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الذي تنفذه النقابة وفقا لشروط هيئة الأوشا الأمريكية الخاصة بالصناعة والصحة المهنية.

وقال أحمد المصرى، نقيب المهندسين بالإسماعيلية، إن السلامة والصحة المهنية تعد من أهم معايير العمل الهندسي فى مصر والعالم ولا تخلو مؤسسة من الالتزام بها. وشدد على أن النقابة تحرص على تنفيذ تلك البرامج بشكل منتظم ودورى لرفع كفاءة أعضاءها.

وأعلن عن ميعاد الدورة بداية من يوم الأحد 22/11/2020، Online على Zoom ID 394 - 586 - 1411 ????، وأوضح أن الدورة مجانية في حالة حضور الدورة فقط بدون الشهادة.

وأشار إلى أن دورة بكامل الكورس بتخفيض 50% من سعر الدورة لتصبح 1163 جنيه مصري بدلا من 2254 جنيه للأفراد، و1372 جنيه مصري بدلا من 2744 للشركات. وأكد أن حجز الدورة يتم من خلال الرابط التالي:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdSbImF9oAA55Lm2l…/viewform